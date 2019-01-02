Çevremize biraz daha saygı gösterelim

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde çevreyi koruma bilincinin zayıf olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çöp kurusu ve etrafındaki karton kutuların Mağusa’daki Salamis Caddesi üzerindeki alış-veriş yerlerinin önünde olduğunu dile getiren vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi çöp konteyneri boş olmasına karşın etrafında boş karton kutular etrafa saçılmış durumda. Büyük bir ihtimalle bölgedeki bir işletmenin çalışanları tarafından çöp konteyneri yerine yanına bırakıldı ve etraftaki kedi ve köpekler tarafından dağıtıldı” dediler.

Bu görüntülerin bir turizm şehrine hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlarımız, boş kutuların neden çöp konteynerine atılmadığını anlamakta zorlandıklarını ifade ettiler.

Bu kötü görüntüleri önlemek için belediyenin bu şekilde etrafa çöplerini bırakanları tespit ederek cezalandırması gerektiğini savunan vatandaşlarımız çevremize karşı biraz daha duyarlı olmak gerektiğini sözlerine eklediler.