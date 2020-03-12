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Çevremiz insan eliyle yok ediliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde çevreye karşı olumsuzlukların her geçen gün insan eliyle devam ettiğini dile getirerek, geçtiğimiz günlerde görüntüledikleri bir olumsuzluğu bizlerle paylaştılar.

Çevremiz insan eliyle yok ediliyor

Çevre duyarlısı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Bostancı - Taşpınar yolu olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz pazar görmüş olduğunuz bu iki kişi yolun kenarında durup araç içerisinde bulunan tüm çöpleri yolun kenarına fırlattılar” dediler.
“Nasıl bir pişkinliktir, nasıl bir cehalet örneğidir anlamadık gitti” diyen vatandaşlarımız, arabadan inip ikisini de pataklamak istediklerini ancak sinirlerini yatıştırarak en iyisinin kendilerini deşifre etmek olduğunu düşündüklerini kaydettiler.

Kamyonet aracın plakasının JG 483 olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Yazıklar olsun. Çöplükten geçilmez oldu memleketimiz” diyerek herkesi biraz daha çevreye karşı duyarlı olmaya davet ettiler.

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