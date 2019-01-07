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Çevre yolu artık tamamlanmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan araç sayısı nedeniyle yolların trafik yoğunluğunu kaldırmaz duruma geldiğini ve özellikle Lefkoşa trafiğinin sürücüleri bıktırdığını ifade ederek bu konudaki düşüncelerini bir fotoğraf göndererek paylaştılar.

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Çevre yolu artık tamamlanmalı
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Lefkoşa trafiğinin özellikle hafta içleri mesai saatleri başlangıcı ve bitişinde çekilmez bir hal aldığını belirten sürücülerimiz, fotoğrafta da görüldüğü gibi Lefkoşa’nın ana caddesi olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın sabah saatlerinde çift yönlü olarak adeta kilitlendiğini ifade ettiler.

Bunun nedenlerinin başında gerek Girne’den gelen veyahut Girne’ye gidecek olan sürücülerin, gerekse Mağusa’dan gelen ve Girne ile Güzelyurt’a gidecek sürücülerin hepsinin de ayni güzergahı yani Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı kullanması olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız “Bu sürücüler Girne’ye veyahut Mağusa’ya gitmek için çevre yolunu kullanmış olsalar bu sıkışıklık olmayacak. Ancak yıllardır bu yol bir türlü tamamlanamadı. Artık bu çevre yolu tamamlanarak hizmete açılmalıdır” diyerek yetkililere mesaj gönderdiler.

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