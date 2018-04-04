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Çember üzerinde park!

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yollarımızda alt yapıdan dolayı güvenliğin oldukça kötü olduğunu bildiklerini ancak bazı sürücüler nedeniyle yol güvenliğinin daha da bozulduğunu ve her an için bir kaza tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Çember üzerinde park!
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Vatandaşlarımız, gönderdikleri bu fotoğrafı geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa’daki Kızılbaş Çemberi’nin orada çektiklerini söyleyerek, “Adam arabayı çemberin üstünde yolun içine bırakıp meyhanede yer içer. Trafikte böyle tiplerde var maalesef” diye konuştular.

Bu yolun oldukça işlek bir yol olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, gerek güneyden gelen gerekse doğudan gelen araçların sürücülerinin dikkatli olmaması halinde bir kazanın kaçınılmaz olacağına vurgu yapan vatandaşlarımız “Araç kullanırken veya park yaparken başka sürücüleri de düşünerek hareket etmek zorundayız. Bunun için biraz daha dikkatli olalım” diyerek sürücülere uyarıda bulundular.
 

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