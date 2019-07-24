Canlılar göz göre göre zehirleniyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Karpaz turu yapmak için çıktıkları gezide güzergahlarının üzerinde olan Gelincik köyünden geçerken karşılaştıkları fotoğraftaki durum ile ilgili şikayetlerini bizlerle paylaşarak yetkilileri göreve davet ettiler.

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Gelincik köyünün içinden geçerken yolda bu manzarayla karşılaştıklarını anlatan vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi içinde tarım ilacının olduğu depo yıkanıyor ve o ilaçlı su yolda birikiyor ve maalesef o suyu köpekler, kuşlar, kediler, tavuklar içip belki de zehirleniyor” dedi.

Bu şekilde doğaya zarar verilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını söyleyen vatandaşımız, “Bu köylü ilaçlama deposunun ovada toprak alanda neden yapmıyor bu işlemi. Orada en azından toprak suyu anında çeker ve ne kedi, ne köpek, ne de kuşlar zarar görür” diyerek bu konuda yetkililerin gerekeni uygulamasını istedi.