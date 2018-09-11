Çamurluksuz, plakasız ve süratli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir araç sürücüsü vatandaşımız, ülkede bazı ağır araç sürücülerinin kullandıkları kamyon veyahut tırların yollarda nasıl ilerlediğine hiç dikkat etmediğini belirterek, bize gönderdikleri fotoğrafla bu gibi araçların yollara çıkmaması gerektiğini kaydettiler.

Fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman kamyonun arka çamurluklarının iki tarafta da kopuk olduğunu ayrıca kamyonun arka plakasının ise olmadığını belirten sürücü vatandaşımız “Bu kamyon kış aylarıyla birlikte çamurların da tekerleklere yapışmasıyla yola çıktığı zaman arkasından gelecek olan diğer araçları adeta kör edecektir” dedi.

Bu kamyonu kullanan şoförün ayrıca yolda en az 90-100 km sürat yaptığını da iddia ederek “Bu kamyonu geçmek için adeta canımı yedim. Ben onu geçmek için süratlendikçe o önündeki araçları dolaşıyordu. Sanki de salon araç kullanıyormuş gibi kamyon kullanıyordu” diyerek sitem etti.