Cami yerine çöplük oldu

Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız uzun bir süreden beridir takip ettiği bir durumu bizlerle paylaşarak sitemlerini aktardı.

“Buradan bir ayıbı bir vebali ve bir umursamazlığı sizin aracılığınız ile gerekli makamlara ve duyarlı vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum” diyen vatandaşımız, uzun bir süre önce Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma Derneği ve Yaşam Alanı Kompleksi olarak Organize Sanayi Bölgesi’nin batısında çevre yolu kavşağının kuzeyinde başlatılan inşaatın şu anda atıl durumda bir arazi olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesinde sözde yapımı süren ama yapılan ve böyle giderse asla yapılmayacak olan cami inşaatının işler acısı durumuna devlet, hükümetin ve duyarlı vatandaşların dikkatini çekmek istediğini söyleyen vatandaşımız “Adı Müslüman olan bir ülkede bir cami inşaatın 3/5 yıl boyunca tek bir çivi dahi çakılmamış olması Ve prefabrik kutunun içinde ve çevresel olarak camiden çok çöplüğü andıran bir ortamda kimse Müslümanlıktan bahsetmesin” dedi.

Uzun bir süre geçmesine karşın hiçbirşey yapılmamasına karşın tabelasının orada bulunmasının üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşımız “Şu unutulmamalıdır ki camileri cemaat yapar. Elbette ki cemaat ve hayırsever insanlarımızın gayretiyle yapılır ama en azından hükümetin ve Gazimağusa Belediyesi’nin de bir tuğla ve torba çimento yada bir kampanyaya öncü olması kanaatini taşıyorum” diyerek yetkilileri göreve davet etti..