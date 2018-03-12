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Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğa dostu vatandaşlarımız, kış aylarının bu yıl soğuk geçmemesi medeniyle birçok zararlı böceğin erken uyanarak ağaçlara zarar verdiğine vurgu yaparak görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
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Özellikle genç çam ağacı bulunan bölgelerin cam kese böceği istilası altında olduğuna dikkat çeken doğa dostu vatandaşlarımız, Dipkarpaz’dan ta Yeşilırmak’a kadar neredeyse tüm ormanlık alanlarda çam kese böceklerinin çam ağaçlarını tehdit eder durumda olduğunu iddia ettiler.

Bize fotoğraflar da gönderen doğa dostu vatandaşlarımız, Orman Dairesi yetkililerinin bir an önce etkili bir mücadele başlatmazsa birçok bölgedeki çam ormanlarının veya ağaçlarının kuruyacağını vurguladılar.

Geçmiş yıllara göre bu yıl erken uyanan zararlı böceklere karşı mücadelede geç kalınmaması için bölgelerde çalışmaların koordine edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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