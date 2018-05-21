Çalışma Dairesi Lefkoşa Amirliği Binasına yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri Çalışma Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği’nde gördükleri sonrasında şok yaşadıklarını belirterek bu konudaki sitemlerini bizlere attıkları fotoğraflarla paylaştılar.

Çalışma Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği binasının her yanı patlayan kanalizasyon borularından ötürü lağım sularıyla sarılmış durumda olduğunu ifade eden vatandaşlarımız bununla ilgili çalışanların da şikayetçi olduğunu belirttiler.

Binada bir süredir kanalizasyon borularının patlamasıyla ilgili sorunlar yaşandığını öğrendiklerini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Bir hafta önce tüm boruların patlamasıyla her yanının lağım sularıyla çevrildiği öğrendik” dediler.

Vatandaşlarımız, neden bir yetkilinin bu duruma müdahale etmediğini sorgulayarak “Bir haftadır her yanı lağım sularıyla dolu olan Çalışma Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği ile ilgili bölgedeki vatandaşlar “b… götürüyor” yorumunda bulunuyorlar. Haksızda değiller” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.