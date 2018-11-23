Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir hayvan sever vatandaşımız, geçtiğimiz gün aldıkları bir ihbar üzerine gittikleri Büyükkonuk Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde gördükleri karşısında şok olduklarını ifade etti.

Vatandaşımız "İhbar üzerine Büyükkonuk Belediyesinin hayvanat bahçesini kontrole gitmiştik ama gözlerimize inanamadık. Fotoğrafta görüldüğü gibi hayvanlar pislik içinde ve üstelik zayıflıktan kemikleri sayılıyor” dedi.

Burada çalışanlara bu durumu sorduklarını ve Belediyenin borçlarından dolayı yem alamadığını söylediğini aktaran vatandaşımız “İşçi, memur eylem yapar hakkını alır. Bu sendikasızlar ne yapsın. Hayvan severlere duyuru olsun. Yoksa telef olup gidecekler” diyerek çağrıda bulundu.

Hayvanat bahçesi sorumlusundan aldıkları bilgiye göre 19 tane koyundan geriye 7 tane kaldığını. Bu hayvanların açlıktan ölerek telef olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız, Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu daha öncede develeri güreştirmek için deve getirtecek olduğunu hatırlatarak “Yeter artık. Ne biçim insanlarsınız. Lütfen bu rezillik bir son bulunsun" diyerek sözlerini tamamladı.