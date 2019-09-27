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Büyük Av Sezonu’nun açılış tarihi belirlendi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde hem hobi hem de bir spor olarak yapılan avcılığın en uzun süreli olan Büyük Av sezonu için geri sayım başlarken büyük av sezonunun başlangıç tarihinin belirlendiği bildirildi.

Büyük Av Sezonu’nun açılış tarihi belirlendi
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Bize ulaşan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Avcılık Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerinin oluşturduğu Merkezi Av Komisyonu’nun yaptığı toplantısında Büyük Av sezonu açılış tarihinin 27 Ekim Pazar olarak kabul edildiği kaydedildi.

Büyük Av Sezonu’nun hangi tarihe kadar süreceği önümüzdeki toplantıda belirleneceği bildirildi.

Ayrıca 1. İnce Av sezonu yani cikla avı tarihleri ve haritaların da bu hafta yapılacak toplantıda belirlendikten sonra Bakanlar Kurulu’na gönderileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yapılacak olan Merkezi Av Komisyonu toplantısındaki kararların toplantıdan sonra ayrıntılı olarak duyurulacağı da bildirildi

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