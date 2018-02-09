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“Buraya park edenin görme özrü mü var?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde karşılaştıkları bu görüntüyü fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitemlerini dile getirdiler.

“Buraya park edenin görme özrü mü var?”
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Fotoğrafta ilk bakıldığı zaman belki de her şeyin normal olduğunu düşünebileceğimizi ifade eden vatandaşlarımız, ancak dikkatli baktığımız zaman bu fotoğrafta park yapılan yerin bir engelli vatandaş için ayrıldığını görebileceğimizi belirtti.

Aracın park edildiği yerde gerek üst başında bir engelli tabelası gerekse önünde ‘haklarımıza saygı’ yazan bir engelli fotoğrafı olan tabela olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bunları acaba görmeyen bir vatandaşımız mı buraya park etti yoksa, anlama kabiliyeti olmayan bir sürücü mü park etti bu aracı çok merak ettik” diyerek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız “Buna Londra usulü kilit takacaksın ve sonra da sormadan çekeceksin. Koştursun bulsun arabasını” diyerek  böyle park yapan duyarsızların mutlaka cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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