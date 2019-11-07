“Buraya belediye ve Çevre Dairesi neden müdahale etmiyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, ülkemizin en büyük sorunu haline gelen çöp ve moloz birikintilerinin şehir içlerinde çok çirkin görüntü ve kokular yaydığını belirterek, bu konuda bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Güzelyurt’ta Büyük Ada Caddesi üzerinde TDP binası ve Çevre Dairesi’nin dibinde bir vatandaşın evinin önü olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Buradan kötü kokudan dolayı geçilmiyor. Görüntü kirliliği deseniz çabası” dediler.

Bu evin çevresinde oturan komşularının yıllardır belediyeye ve Çevre Dairesine şikayet bildirmelerine rağmen bu kötü kokulu eşyaların kaldırılmadığını belirten vatandaşlarımız, “Her türlü ev eşyası ve moloz yıllardır burada duruyor. Yaz kış güneş ve yağmuru gördükleri için çürüyorlar. Kedisi, köpeği, faresi böceği burayı mesken etmiş durumda” dediler.

Neden belediye veya Çevre Dairesi’nin buraya müdahale etmediğini sorgulayan vatandaşlarımız “Yoksa herkes kafasına göre yaşamakta özgür mü?” diye konuştular.