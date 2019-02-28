Burası Venedik değil, Gazimağusa Sanayi bölgesi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesinden bazı esnaflar, bize gönderdikleri bir fotoğrafla bölgenin durumunu paylaşarak isyanlarını dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi sanayi bölgesinin birçok yerinin bu şekilde sular altında olduğunu ifade eden esnaf, “Burası Venedik değil, Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesidir. Ancak bu yıl yağışlı havalardan dolayı bölge Venedik gibi sular altında kaldı. Aylardır buraya bir çare bulunulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz fakat bir adım ilerleme olmadı” dediler.

Kış aylarıyla birlikte yağan yağmurlar sonrasında fotoğrafta görüldüğü gibi bölgenin neredeyse yüksekliği yarım metreye ulaşan sular altında kaldığını yineleyen bölge esnafı, işyerine gitmek için bot kiralayarak gitmeyi bile düşündüklerini sözlerine eklediler.