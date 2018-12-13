Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı kişilerin yolların sadece kendileri tarafından kullanılabileceğini sanarak fotoğrafta görüldüğü gibi park yaptıklarını belirterek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen sokağın Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Saray Otel’in karşı sokağı olan Uray Sokak olduğunu ve burada işyerlerine gelen kişilerin araçlarını genelde işyerleri önündeki park yerlerine park ettiklerini söyleyen vatandaşımız, bu sokağın tek yön olduğunu bu nedenle sadece bir arabayı sığabilecek bir yer olduğunu kaydetti.

Ancak fotoğrafta görülen aracın sahibinin aracını yol ortasına bırakıp gittiğini ve kendisinin buradan motosikletiyle geçmek istemesine karşın geçemediğini belirten vatandaşımız, “Bazı insanlar sanki bütün yolların kendileri tarafından kullanılıyormuş gibi hareket etmesi nedeniyle bu şekilde trafik sıkışıyor ve sonuçta bazı mağduriyetler yaşanıyor, hatta kavgalar yaşanıyor. Buradan geçmek için uçak mı kullanmamız lazım gerek” diye konuştu.