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Bunun adı tam bir saygısızlıktır

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin başkalarının haklarını hiçe sayarak araç kullandığını veya park yaptığını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Bunun adı tam bir saygısızlıktır
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Bize gönderdikleri fotoğrafı Pazar günü saat 10:05 Gazmağusa Devlet Hastanesi’nin park yerinde çekildiğini dile getiren vatandaşlarımız, “2 engelli yerine birden park eden bu şahıs ya hastası olduğu için ya da kimseye saygısı olmadığı için bu şekilde park etmiştir" diyerek eleştirilerini aktardılar.

Acil hastası olsa bile bu şekilde engelli park yerine park etmemesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Herşeyin başı saygıdır. Ve bunun için de herkesin hakkına saygılı olmak gerekir. Bu şekilde iki engelli park yerine birden park etmek büyük bir saygısızlıktır” diyerek sözlerine tamamladılar.

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