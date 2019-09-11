Bunu gören yokmu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, ülkemizde yolların zaten Allah’a emanet olduğunu ancak yollardaki trafik levhalarının da durumunun hiç iç acıcı olmadığını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafın Lefkoşa'nın en kritik ve en yoğun kavşaklarından biri olan İsmet Kotak Bulvarı’nın olduğu yer ve üstelik Kara Yolları Dairesi'nin de yanı başı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, buna rağmen trafik uyarı levhası günlerdir devrilmiş durumda orada yatmakta olduğunu ifade ettiler.

“Ayıptır yahu, ilgilenip el atacak birilerini bekliyoruz... Bir trafik kazası olmasın, birilerinin canı yanmasın yine” diyen vatandaşlarımız, oradaki uyarı levhasını söküp yenisini yapmanın toplam iki saat sürmeyeceğini iddia ettiler.

Böyle umursamazlıkla devletin bitirildiğini savunan vatandaşlarımız, devlet kademesinde çalışanların biraz sorumluluk sahibi olması gerektiğini sözlerine eklediler.