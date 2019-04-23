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Budama mı katliam mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde bazı işlerin usulüne uygun yapılmadığı zaman ortaya çıkan görüntülerin içini sızlattığını belirterek bize gönderdiği fotoğrafla Lefkoşa’nın göbeğinde yapılan bu ağaç budamasını eleştirdi.

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Budama mı katliam mı?
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Fotoğrafta görülen ağacın Lefkoşa’da Bixi Cola Kavşağı olarak bilinen Ortaköy bölgesindeki Manyera İşletmeleri yanındaki büyük Okaliptüs ağaçları olduğunu belirten vatandaşımız, bu ağaçların hafta sonu budandığını ancak budanırken bir şekil verilmek yerine adeta katledildiğini ifade etti.

“Yorum yapmak istemiyorum çünkü söyleyeceklerimi kendime yakıştırmam ama bunu yapan kimlerse gerçekten bir kez daha elini vicdanına koyup böylemi budama yapılması gerekirdi diye bir kez daha düşüşünsün! Resmen asırlık ağacı katlettiniz” diyen vatandaşımız, tepkisini dile getirdi.

Ağacın budanmasının gayet doğal olduğunu ancak neredeyse taze dal kalmayacak şekilde budama yapılmasının anlaşılır gibi olmadığını söyleyen vatandaşımız, böyle budama kabul edilmeyeceğini yineledi. 

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