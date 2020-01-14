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Bubi tuzağı gibi yol

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz hafta ortasına kadar süren yağışlı hava nedeniyle birçok bölgede kazılan yolların yeniden asfaltlanmadığı için adeta bubi tuzağına dönüştüğünü dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitem etti.

Bubi tuzağı gibi yol

Vatandaşımız fotoğrafta da görüldüğü gibi daha önce ya kanalizasyon hattı çekmek veyahut fiber kablo çekmek için kazılan yolun toprak havara ile kapatılmaya çalışıldığını ancak yağan kuvvetli yağmurlar nedeniyle bu kazılan yolun çukurunun ortaya çıktığını anlattı.

Girne’de bir ara sokakta çektiği bu fotoğraftaki kazılmış yoldan arabası alçak olduğu için geçemediğini iddia eden vatandaşımız “Yağmur yağdığı vakit buradan geçmiş olsaydım herhalde arabanın ne lastiği kalacaktı ne de amortisörü” diye konuştu. 

Bu konuda yetkililerin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Eğer bir yol kazılıyorsa bu yol iş bitince hemen asfaltlanmalıdır. Bu şekilde toprakla örtülerek bırakılmamalı” dedi.

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