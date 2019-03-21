banner255
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
9 0
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
39 0
 
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
65 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
18 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
104 0
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
53 0
Halk Dansları Şöleni başlıyor
Halk Dansları Şöleni başlıyor
23 0
banner82

Bubi tuzağı gibi

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek artık yollardan araç kullanmaktan usanır olduklarını ifade ettiler.

banner262
Bubi tuzağı gibi
banner267

 

Mağusalı vatandaşlarımız, bu yıl bol bereketli yağışlar sonucunda neredeyse yolların delik deşik olduğunu özellikle yamalı olan veya kazılan yolların fotoğraftaki gibi çukur çukur dolduğunu anlatarak fotoğraftaki yerin Larnaka yolu üzerinde olduğunu ifade ettiler.

“Burası adeta bir bubi tuzağı gibi. Yolun içinde yan yana iki çukur oluştu. Birinden kaçmaya çalışırken diğerine düşersiniz. Yani kaçışı yok” diyen vatandaşlarımız, bu çukurlar nedeniyle birçok sürücünün aracının ya lastiklerinin ya da ön düzeninin parçalandığını kaydettiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.