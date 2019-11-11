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Bu yolu kumarcılar kullansa acaba böyle mi olurdu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın büyük sanayi bölgesinde çalışan bazı vatandaşlarımız, bu bölgeye giden yolların bakımsızlık nedeniyle viraneye döndüğünü dile getirerek gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bu yolu kumarcılar kullansa acaba böyle mi olurdu?
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Fotoğrafta görülen yolun Büyük Sanayi’nin batı tarafında yani stadyum tarafından gidilen yol olduğunu dile getiren sanayide çalışan vatandaşlarımız “Bu yol sanayiye giren yol arkadaşlar. 6 aydır bu yolu kullanıyoruz hep aynı” dediler.

Karayolları Dairesi’nin bu yolu kullananların insan olmadığını mı düşündüğünü sorgulayan vatandaşlarımız “Buradan emekçiler geçiyor diye mi yapmıyorlar? Kumarcılar geçse böyle mi olur bu yol çok merak ederiz!!!” diye sitemlerini dile getirdiler.

Bu yol için iki kamyon asfalt dökmenin yeterli olacağını belirten vatandaşlarımız “Sanayicilerden alınan vergilerin en azından yol olarak hizmete dönüşmesini istemek ayıp olmasa gerek” diyerek sözlerini tamamladılar.

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