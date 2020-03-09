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Bu yollara müdahale edilmeyecek mi?

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Bu yollara müdahale edilmeyecek mi?

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, yıllardır dile getirdikleri beton mikserlerinin yarattığı kirlilik ve yollardaki tahribata halen yetkililerin müdahale etmemesi konusunda sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen yoldaki beton artıklarının Mağusa – Lefkoşa eski anayolu üzerindeki Ten Ten karşısı olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu beton artıklarını temizlemeyi beceremeyen belediye, Karayolları Dairesi veya Ulaştırma Bakanlığı hangisi sorumlu ise derhal bu göreve devam edip etmemeyi düşünsünler” diye konuştu.

Yoldaki betonların yol güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirten vatandaşımız “Her an burada kaza olabilir, artık araçlarımızın hurdaya dönmesinden geçtik. Burada birilerinin canının yanmasından korkuyoruz” diyerek sitemini aktardı.

Vatandaşımız buradaki beton artıkları konusunda yıllar önce yine şikayetini dile getirdiğini ancak bugün hiç bir şey değişmediğini görmekten dolayı moralinin bozuk olduğunu sözlerine ekledi

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