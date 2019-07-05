Bu yollar böyle sorumsuzluk kaldırmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün Karpaz bölgesindeki Büyükonuk-Yedikonuk yolunda ilerlerken, karşılaştıkları fotoğraftaki durumla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız "Burası Büyükkonuk yolu, adamlar bir kerede taşısın diye yüklemişler. Ancak önden bile dallar yere sürünür” diyerek bu şekilde tehlike bir sürüşün kabul edilemez bir hareket olduğunu dile getirdiler.

Ağaç dallarının adeta yolu kapattığını ifade eden vatandaşımız “Sonrada biz canımızdan oluruk. Ama suçlu yine belki de suçlu yine arkadan gelen sürücü diye lanse edilir” diyerek bu gibi sorumsuz sürücülerin trafikte olmaması gerektiğini kaydettiler.

Toplum olarak her geçen gün birbirimize saygımızı yitirdiğimizi bu gibi duyarsız ve sorumsuz sürücülerden anlayabileceğimizi söyleyen vatandaşımız, herkesin biraz daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine eklediler.