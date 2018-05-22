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Bu yolda illa birilerinin canı mı gitmeli?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı duyarlı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın her geçen gün biraz daha büyüyen sorunlarından biri olan Hamitköy bölgesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki tehlikeli trafik akışı konusunda düşüncelerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Bu yolda illa birilerinin canı mı gitmeli?
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 Vatandaşlarımız “Uzun zamandır ne belediye ne de polisten çözüm için sonuç alamadık. Cadde Mutfak önünde ve yol boyunca park eden araçlardan her gün problem ve tehlikelerle karşılaşıyoruz.” diyerek bu yolda birçok yaya öğrencinin kaza geçirdiğini ve hatta bazılarının hayatını da kaybettiğini vurguladılar.

Bu restoran yanına veya önüne park eden araçlardan dolayı Mağusa yoluna gidişleri adına çıkış yapmaya çalışırken birçok kez kaza atlattıklarını ifade eden vatandaşlarımız, yetkililere çağrı yaparak “Ya çözün ya da şapkayı önünüze koyarak yapmakta aciziz deyin. Ölüm ya da kavgalar mı olmasını bekliyorsunuz” diye konuştular.

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