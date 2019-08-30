Bu yola müdahale etmek şart

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde son yıllarda en hızlı büyüyen yerleşim yerlerinden olan Gönyeli’nin sınırları içinde bulunan Gönyeli Bulvarı’nın anayola verilen girişler nedeniyle büyük tehlike arz ettiğini belirterek sitemlerini paylaştı.

Bize bir fotoğraf gönderen vatandaşımız “Burası rahmetlik Cuma Mağusalı’nın kaza yapıp, hayatını kaybettiği yerdir. Meşhur Gönyeli Bulvarı, bisiklet yollu olan, hani mavi renkli” diyerek buradan yola çıktığını ancak nasıl çıktığını anlayamadığını zira hiçbir şey görmediğini vurguladı.
Bu anayola girişlerin sürücüler tarafından rastgele yapıldığını savunan vatandaşımız, “Buradan anayola girerken motorlu gelirdi, araba gelirdi görmeden bilmeden giriyorsunuz. Allahla canınız yani” dedi.
Cuma Mağusalı’nın yaşadığı kazaya atıfta bulunan vatandaşımız “Ayni tip bir kazaya karışsam Allah korusun 20-30 sene hapis yatan ben, katil da ben, suçlu da ben olacam!” diyerek bu tehlikeli yolun düzeltilmesi için yetkilileri göreve davet etti.

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