Bu yol birilerinin canını yakmadan düzeltilmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hem tali yolların hem de ana yolların gün geçtikçe bozulduğunu ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun Taşkent ile Dikmen arasındaki tali yol olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi yol nerdeyse yarım metre çökmüş ve kaymış durumda. Buradan geçen salon araçların kaza yapması kaçınılmaz” diyerek isyan ettiler.

Ağır yüklü araçların kullanması nedeniyle bu şekilde çöken ve kayan yollarda araç kullanmanın güvenli olmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Geceleyin bu yolda araç kullanacak kişiler dikkatli olmaması durumunda büyük bir kaza yaşayabilir. İnşallah bu söylediğimiz gerçekleşmez” diyerek yetkililerin bu ve benzeri yolları bir an önce elden geçirmesini istediler.

Karayolları Dairesi’nin buralarda keşif yaparak bir an önce çalışma başlatması gerektiğini sözlerine ekleyen sürücülerimiz, insan hayatının değerli olduğunu unutmamak gerektiğini söylediler.