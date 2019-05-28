Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde birçok memleketten gelen gerek öğrenci gerekse işçi veya turist statüsünde insan yaşadığını ancak bu insanların ülkemiz koşullarına uymak yerine ülkeyi kendilerine uydurmaya çalıştıklarını iddia ederek, gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafı geçtiğimiz hafta Girne Antik Liman bölgesinde çektiğini belirterek, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi arabada birileri içkilerini denize karşı içiyor ve içtiklerinin şişelerini dışarıya atıyor. Cips ve fıstık kabuklarını da ayni şekilde etrafa savurdular” dedi.

Bu yapılanın çevreye ve o bölgeye büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız, “Ancak bu aracın içinde olan kişiler yabancı uyruklu kişilerdi. Onlar bu ülkeyi herhalde sahipsiz sanıyorlar. Bu şekilde etrafa savurdukları şişeler ve molozlarla adeta her tarafı çöplüğe çevirmelerine izin vermemek için onları uyardım. Ancak hiç keyiflerini bile bozmadılar diyerek bu duruma tepkisini paylaştı.