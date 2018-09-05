Bu tabelalarla rezil oluyoruz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin önemli kara sınır kapılarından biri olan Metehan Kara Sınır Kapısı’nda bulunan tuvaletlerin olduğu yerde gördükleri fotoğraftaki yazıları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, bir tabelada ‘WC ücretlidir’ yazısının altında İngilizce ‘Please paid prize’ yazdığını ifade ederek bu iki yazının birbiriyle örtüşmediğini ifade ettiler.

‘Please paid prize’ anlamının ‘Lütfen ödülü öde’ anlamına geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu tabelalarla gülünç duruma düştüğümüzü söylediler.

Hiç İngilizcesi olmayan bir kişinin internetten bu İngilizce cümleyi araştırdığı zaman kendisine verilen cevap sonrasında kahkahaya boğulacağını ifade eden vatandaşımız, “Tuvalette ödül mü veriyorlar acaba da biz bilmiyor muyuz. Yoksa ödül başka bir şey için mi kullanılıyor?” diyerek sitemlerini paylaştılar.