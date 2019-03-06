banner255
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
15 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
13 0
 
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
6 0
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
28 0
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
276 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
292 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
39 0
banner82

Bu sürücünün ayrıcalığı ne?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bazı sürücülerin park yapma özürlü olduğunu savunarak bizlerle paylaştıkları fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

banner262
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?

Geçtiğimiz gün bir üniversitemizin kampüsü içerisinde çektikleri bu fotoğrafta da görüldüğü gibi iki araçlık park yerini kapsayan aracın sürücüsünün ya park özürlü olduğunu veya ayrıcalıklı bir kişi olduğunu dile getiren sürücülerimiz, bu şekilde park yapmanın anlamını sorguladı.

Öğrencilerin park yerlerinde boş yer bulup araçlarını park etmek için canını yediği bu park alanlarında bu şekilde iki araçlık park yeri kapatan sürücülere ceza kesilmensin şart olduğunu ifade eden duyarı sürücülerimiz, “Bu gibi kişilere ceza kesilmemesi durumunda bu yaptıklarını bir alışkanlık haline getirerek sürekli böyle çift araçlık yerlere park edecektirler” diyerek böyle park yapanların cezalandırılmasını istediler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.