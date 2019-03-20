Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, dün öğleden sonra Lefkoşa’da Başbakanlık ışıklarında rastladıkları fotoğraftaki araç sürücüsünün yaptığı açıkgözlüğe tepki göstererek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Bakanlıklar yolundan trafik ışıklarına gittiğini ve yeşilin yanarak geçiş için sıra beklediklerini ifade eden vatandaşımız, bu sırada fotoğraftaki araç sürücüsünün Lefkoşa içine giden yan yoldan gelerek sinyalini yakıp araya kaynamaya çalıştığına dikkat çekti.

“Bu sürücü çok mu akıllı yoksa ayrıcalıklı mı? Neden biz dakikalarca sıra beklerken bu sürücü yan yoldan gelerek araya kaynamaya çalışıyor?” diye sorgulayan vatandaşımız, böyle sürücülerin var olduğu sürece yolda kazaların azalmayacağını sözlerine ekledi.