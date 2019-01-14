Bu soygun düzenine dur diyecek yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkede resmen bir soygun düzeni oluştuğunu dile getirerek bu soygun düzeninin özellikle düşük gelirli vatandaşları yutmaya çalıştığını ifade etti.

Bize gönderdiği bir fotoğrafla ulaşan vatandaşımız, “11.01.2019 tarihinde Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’nde kafeteryasından fotoğrafta görülen 1 adet 0.5 lt su ve 1 adet pop kek aldım 5 TL ödedim” diyerek bunun tam bir soygun olduğunu ifade etti..

“İnsanlar hasta olup veya acil bir durum için buraya geldiğinde maddi durumu kötü olan bireyler vardır. Bu insanlar aç mı kalacak? Bir sanduviç 15 TL . Parası yoksa bu insanlar aç kalıyor. Acil bir durum için bu hastaneye gelenler cebinde bir masa para mı taşıyacak?” diye sorgulayan vatandaşımız bu soygun düzenine dur diyecek birinin olup olmadığını sorguladı.

Vatandaşımız “KKTC hükümeti, böyle bir devlet kurumunda özellikle bir Devlet Hastanesinde insanları soyuyorlar. Halkınızı koruyun bu durumlara bir el atın!” diyerek devlet yetkililerini göreve davet etti.