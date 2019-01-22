“Bu şekilde park edenlerin eline ne geçiyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede bazı sürücülerin park etme konusunda ya özürlü olduklarını ya da bencil olduklarını dile getirerek, geçtiğimiz gün Lefkoşa Devlet Hastanesi içerisindeki park yerinde fotoğrafladıkları bir parkı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Vatandaşlarımız geçtiğimiz Cuma günü fotoğraflayarak gönderdikleri park konusunda “Bu sabahki muhteşem parklardan sadece biri. Onkoloji binası önü. En az 3 tane daha ayni park var. Sizin yüzünüzden hastalar ve hasta yakınları arabalarını Göçmenköy’e yakın park eder bu soğukta. Bu park şekilde park edenlerin ellerine ne geçiyor?” diye sorguladılar.

Sadece ifşa etmek için yayınladıklarını belki bu sefere düzgün park eder düşüncesinde olduklarını belirten vatandaşlarımız, “Plaka MJ 222 ama çamurdan görünmez. Ama bunun gibi daha birçok araç bu şekilde park ederek diğer sürücülerin haklarını gasp ettiler” dediler.