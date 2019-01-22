“Bu şekilde park edenlerin eline ne geçiyor?”

Vatandaşlarımız geçtiğimiz Cuma günü fotoğraflayarak gönderdikleri park konusunda “Bu sabahki muhteşem parklardan sadece biri. Onkoloji binası önü. En az 3 tane daha ayni park var. Sizin yüzünüzden hastalar ve hasta yakınları arabalarını Göçmenköy’e yakın park eder bu soğukta. Bu park şekilde park edenlerin ellerine ne geçiyor?” diye sorguladılar.
Sadece ifşa etmek için yayınladıklarını belki bu sefere düzgün park eder düşüncesinde olduklarını belirten vatandaşlarımız, “Plaka MJ 222 ama çamurdan görünmez. Ama bunun gibi daha birçok araç bu şekilde park ederek diğer sürücülerin haklarını gasp ettiler” dediler.