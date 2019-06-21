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Bu şekilde kaldırıma park etme hakkını kimden aldılar?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, her gün gerek yazılı medyada gerekse sosyal medya yazılan kaldırımlara park yapanlara rağmen bazı kişilerin sanki de bu yazılanları söylenenleri hiç duymamış gibi yapmaya devam ettiklerini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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Bu şekilde kaldırıma park etme hakkını kimden aldılar?
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Bölge sakini vatandaşlarımız “Burası Girne’nin en işlek caddelerinden biri, Vakıfların hemen önü. Tamda öğlen saati… Yani kaldırımların en yoğun olarak kullanıldığı vakitler. Ancak fotoğraftaki kamu aracının sürücü veyahut sürücüleri hiç kimseyi takmadan kaldırımın üstüne park edip gittiler” diye konuştular.

Bu şahısların bu şekilde park etme hakkını kimden aldığını sorgulayan vatandaşlarımız, kamu görevlisi olsa dahi kimsenin kaldırımın üzerine park etmeye hakkı olmadığını vurguladılar. Üstelik en yoğun saatte bu kaldırımı işgal etmenin halkla alay etme anlamı taşıdığını savunan vatandaşlarımız, herkesin yayaların haklarına saygı duyması gerektiğini sözlerine eklediler.

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