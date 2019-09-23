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Bu ne biçim zanaatkârlık?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bazı zanaatkârların ya iş bilmediğini ya da işlerine kolay nasıl gelirse öyle hareket ettiklerini ve bu nedenle başkalarını zora soktuklarını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Bu ne biçim zanaatkârlık?
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Kendisinin Lefkoşa’da bir apartmanda yaşadığını anlatan vatandaşımız "Üst katımda oturan siyahi arkadaşlar klima taktırmış. Midea Klima Lefkoşa servisi cihazı getirip benim yatak odamın camının dibine takmışlar. Üst katta kendi camlarına değil alt kata benim camıma takmışlar” diyerek bunun hangi akla mantığa uygun olduğunu sorguladı.

“Biz evde yokken takıp kaçmışlar, gürültüden yatamıyoruz. Bu yapılan hak mı revamıdır” diye isyan eden vatandaşımız, böyle bir beceriksizliğin olamayacağını  ifade etti.

Klima servisine seslenen vatandaşımız  “Allah sizi bildiği gibi yapsın inşallah tepe üstü düşer sakat kalırsınız yada gelir ayıbınızı kapatırsınız” diyerek yapılan bu yanlış uygulamayı düzeltmeye davet etti.

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