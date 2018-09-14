Bu nasıl vicdansızlık?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvan dostu vatandaşlarımız, dün sabahleyin Lefkoşa’da Metropol Süpermarket arkasındaki park yerinde karşılaştıkları fotoğraftaki manzara karşısında adeta şok olduklarını dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.

Metropol Süpermarket arkasındaki park yerinde büyük bir karton kutu içinde bulunan 10 civarında yavru köpeğin adeta can çekişir vaziyette olduklarını dile getiren vatandaşlarımız, hemen karton kutuyu açarak onlara süt ve su verdiklerini kaydettiler.

Bu yavru köpeklerin neredeyse daha gözlerinin açılmadığını aktaran vatandaşlarımız bu köpecikleri buraya bırakanlara seslenerek “Siz nasıl insanlarsınız? Nasıl bir memleket olduk. Vicdan yoksunu gösteriş meraklısı binlerce insan. Sütten kesilmemişler bile, minicik, savunmasız bir şekilde Metropol Markettin park yerine bırakıldılar” diyerek isyan ettiler.

Bazı insanların çok vicdansız olduklarını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, bu yavru köpeklerin bu şekilde etrafa bırakılmasının kabul edilmez bir olay olduğunu vurguladılar.