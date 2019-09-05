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Bu nasıl bir yükleyiş?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Kuzey Sahil Yolu olarak bilinen Girne – Tatlısu kavşağı anayolu üzerinde karşılaştığı fotoğraftaki van araç ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bu nasıl bir yükleyiş?
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Van aracın bir pick-up olduğunu anladıklarını ancak bu aracın tepesine kadar ev eşyaları ile doldurulduğunu anlatan vatandaşlarımız, “Esentepe yakınlarında önümüzde gittiğini fark ettiğimiz bu aracın bir sağa bir sola yalpalaması bizi tedirgin etti. Ancak sebebini yanına yaklaştığımızda anladık” dediler.

Aşırı yüklü aracın kontrolünü zar zor yapan sürücünün yüzündeki ifadeden zor anlar yaşadığını anladıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu şekilde bir evin tüm eşyalarını yükleyip taşımak yerine iki defa yükleseydi bari” diyerek sitem ettiler.

Bu aracın kontrolünü kaybederek birilerine çarpmasının anlık mesele olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, herkesin araç kullanırken daha sorumluluk sahibi olması gerektiğini sözlerine eklediler.

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