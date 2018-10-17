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Bu nasıl bir taşıma?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemiz trafiğinde herkesin canı elinde yollarda ilerlediğini söyleyerek, bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Bu nasıl bir taşıma?
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Fotoğrafta görülen araç ve üzerinde taşıdığı kamyonetle önceki gün Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Bu nasıl bir araç taşıma, kendinden daha büyük bu aracı taşımaya çalışıyor ancak, hurda araç kamyonetin üzerinde asılı bir vaziyette görülüyor. Üstelikte Girne yokuşunda ilerliyor. Bağlı olduğu halat koptuğu anda bir felaket kaçınılmaz olabilir” diye sitem ettiler.

Bu araçları yollarda bir polisin hiç mi görmediğini sorgulayan vatandaşlarımız “Nerde polis kontrolü. Sadece akşam üstü 3 - 5 spor araba yazarlar” diyerek, bu gibi tehlikeli araçların yollara çıkmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

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