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Bu nasıl bir serbest piyasa ekonomisi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, boğazında yanma hissettiği için geçtiğimiz gün bir eczaneye giderek fotoğraftaki mentollü şekeri aldığını ve ödediği fiyat karşısında şok olduğunu anlatıp sitemlerini dile getirdi.

Bu nasıl bir serbest piyasa ekonomisi?
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Geçtiğimiz gün fotoğrafta da gördüğünüz bu şekerden almak için eczaneye gittim. Bana fiyatının 10.50 TL olduğunu söyleyince şok oldum. Ancak yine de almak zorunda kaldım” diyen vatandaşımız, daha sonra bir markete alışveriş için durduğunu ve aklına bu şekerin fiyatını öğrenmek geldiğini ve hemen şeker reyonuna giderek fotoğraftaki şekerin fiyatını öğrendiğini anlattı.
Marketteki fiyatı görünce ikinci şokunu yaşadığını ifade eden vatandaşımız “Bu şekeri marketten 2.50 TL’ye aldım. Bu kadar fark olur mu? Halkı soyan soyana yazıklar olsun. Serbest piyasa ekonomisi bitirdi bizi" dedi.

Ülkemizin pahalılık konusunda gün geçtikçe dünya sıralamasında ilk sıraya doğru ilerlediğini ancak esas sorununun serbest piyasa ekonomisi olduğunu iddia eden vatandaşımız, “Bu nasıl bir serbest piyasa ekonomisi. İnsanlar göz göre göre dört katına kadar kazıklanabiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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