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Bu nasıl bir anlayış?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Hamitköy sakini Hüseyin Özzeki isimli vatandaşımız, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki oğlunun mezarını ziyarete gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok olduğunu aktararak bununla ilgili isyanını bizlerle paylaştı.

Bu nasıl bir anlayış?
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Özzeki “Rahmetli oğlumu ziyarete gittim. Mezarın başında bulunan sapasağlam ağacı kökten kesmişler. Diğer ağacın da üç büyük dalından ikisini kesmişler” diyerek bu duruma çok kötü sinirlendiğini ifade etti.

Kabrin bakımını yapan arkadaşı çağırıp bu ağaçların kim bu şekilde sorduğunu belirten vatandaşımız, ancak bakımı yapan görevlinin kendi kesmediğini söylemesi üzerine,  Belediyenin mezarlık amirini arayıp sorduğunu, ancak onun da bilgisinde olmadığını öğrendiğini söyledi.

“Zaman zaman yola sarkan dalları kesip temizlerdim, geçenleri rahatsız etmesin diye. Canı öyle çekti diye kesen geri zekalı kim? Bu nasıl bir duygudur, ağacın hayatına son vermek?” diyen vatandaşımız, bunu yapan kimse karşısına çıkmamasını tavsiye ederek bunun kabul edilemez bir hareket olduğunu kaydetti.

Her geçen gün yok olan doğamıza bir ağaç yetiştirmek için seneler geçtiğine dikkat çeken vatandaşımız, bir çırpıda bir ağacın kökten kesilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını sözlerine ekledi.

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