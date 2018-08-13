Bu mu vatandaşa reva görülen?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kamunun her yönüyle bitme noktasında olduğunu geçtiğimiz gün gittikleri Çalışma Dairesi’nin Lefkoşa’daki ofisinde bir kez daha gözlemlediklerini belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Çalışma Dairesi’nin Lefkoşa’daki 1001 Çeşit bölgesindeki ofisi olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Vatandaşa reva görülen bekleme sandalye grubu bu. Adeta oraya gidenlere hakaret eden bir görüntü. Bu mudur vatandaşa hizmet” diye konuştular.

Maalesef kamunun her yönüyle çöktüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Buranın bir amiri veya Şube sorumlusu yok mu? Yada çalışanlar neden bu oturma grubunu buraya koydurdu. Bir devlet dairesine yakışmayan bir görüntü…” diyerek sitemlerini dile getirdiler.