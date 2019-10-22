banner255
banner69
7 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
69 0
 
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
19 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
75 0
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
45 0
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
26 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
banner82

Bu memlekette tank sürmek lazım tank!

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla ülkedeki yolların durumunu gözler önüne serdiklerini belirterek, sitemlerini dile getirdiler.

Bu memlekette tank sürmek lazım tank!
banner267

Fotoğrafta görülen yolun Güvercinlik - Mağusa Anayolu üzerindeki, Güvercinlik Ten-Ten fabrikası arasındaki kısa yol olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Tam bir rezalet, kavşakta yıllardır yığılı beton artıkları, yol içerisindeki beton lapaları ve derinliği 10-15 santimi bulan golimbolar (çukurlar) bulunuyor” dediler.

Bu durumun ülkenin her yerinde böyle olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar her yerde yolların çukur olduğunu iddia ettiler.

Özellikle alçak taban ve jantlı araba sürücülerinin dikkat etmesi gerektiğini kaydeden vatandaşlarımız “Canımız avcumuzda gidip geliyoruz. Bu memlekette tank sürmek lazım tank! Başka türlü bu yollardan sağ çıkmak mümkün olmayacak” diyerek sözlerini tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.