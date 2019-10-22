Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla ülkedeki yolların durumunu gözler önüne serdiklerini belirterek, sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yolun Güvercinlik - Mağusa Anayolu üzerindeki, Güvercinlik Ten-Ten fabrikası arasındaki kısa yol olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Tam bir rezalet, kavşakta yıllardır yığılı beton artıkları, yol içerisindeki beton lapaları ve derinliği 10-15 santimi bulan golimbolar (çukurlar) bulunuyor” dediler.

Bu durumun ülkenin her yerinde böyle olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar her yerde yolların çukur olduğunu iddia ettiler.

Özellikle alçak taban ve jantlı araba sürücülerinin dikkat etmesi gerektiğini kaydeden vatandaşlarımız “Canımız avcumuzda gidip geliyoruz. Bu memlekette tank sürmek lazım tank! Başka türlü bu yollardan sağ çıkmak mümkün olmayacak” diyerek sözlerini tamamladılar.