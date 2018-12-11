“Bu kuşu vuranlar avcı değil doğa teröristidir”

“Elbette bu bütün avcılara mal edilemez. Çünkü, onu vuran "sözde bir avcı" olsa da benim için "gerçek bir avcı" değil. Gerçekten avcı olan onu bulup "1190 Yaban Hayat Destek Hattı"nı arayarak uzmanlar gelene kadar başından ayrılmayan kişidir” diyen duyarlı vatandaşımız, kim olduğunu bilmediği bir avcının kendisini arayarak bu yaralı kuşun ihbarını yaptığını belirtti. Ona tüm doğaseverler adına teşekkür eden duyarlı vatandaşımız “Bu ülkede avcılığı da doğayı da sürdürülebilir kılacak olan işte böyle duyarlı avcılardır. Şimdi, bu kuşu zorlu bir tedavi süreci bekliyor. Hep birlikte Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisinin tamamlanıp doğaya döneceği günü görürüz umarım...” diyerek üzüntülerini paylaştı.
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