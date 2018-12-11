banner237
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
2 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
3 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
23 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
18 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
24 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
263 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
24 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
16 0
banner82

“Bu kuşu vuranlar avcı değil doğa teröristidir”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, nesli tehlike altında olan fotoğraftaki bu "Gökçe Tuygun" kuşunun güzel bir pazar günü Kalkanlı semalarında özgürce uçarken bazı doğa teröristlerinin hedefi olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini paylaştı.

banner210
“Bu kuşu vuranlar avcı değil doğa teröristidir”
banner215

“Elbette bu bütün avcılara mal edilemez. Çünkü, onu vuran "sözde bir avcı" olsa da benim için "gerçek bir avcı" değil. Gerçekten avcı olan onu bulup "1190 Yaban Hayat Destek Hattı"nı arayarak uzmanlar gelene kadar başından ayrılmayan kişidir” diyen duyarlı vatandaşımız, kim olduğunu bilmediği bir avcının kendisini arayarak bu yaralı kuşun ihbarını yaptığını belirtti.  Ona tüm doğaseverler adına teşekkür eden duyarlı vatandaşımız “Bu ülkede avcılığı da doğayı da sürdürülebilir kılacak olan işte böyle duyarlı avcılardır. Şimdi, bu kuşu zorlu bir tedavi süreci bekliyor. Hep birlikte Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisinin tamamlanıp doğaya döneceği günü görürüz umarım...” diyerek üzüntülerini paylaştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.