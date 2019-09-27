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Bu kör karanlığı, birilerinin canını yakmadan düzeltilmeli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerek şehir içlerinde gerekse şehirler arası yollarda aydınlatma lambalarının olduğunu ancak birçok bölgede bunların çalışmadığını ifade ederek, sitemlerini bize gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.

Bu kör karanlığı, birilerinin canını yakmadan düzeltilmeli
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Fotoğrafta görülen yolun Lefkoşa’nın en işlek caddelerden biri olan Ortaköy Hastahane yolu olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Aydınlatma direği ışıkları yanmıyor. Bir yaya çarpsan yüzde yüz suçlu olursun. Ama ortamı karanlığa gömenlere bir şey olmuyor” diye sitem ettiler.

Bu yoldaki kör karanlığının birilerinin canının almadan yetkililere seslenen duyarlı vatandaşlarımız “Yetkililere lütfen diyoruz, en erken zamanda problemi çözün. Birilerinin canının yanmasını beklemeyin” dediler.

Bu arada 2 kilometre ilerisinde bulunan Gönyeli Yenikent’te ise durumun çok farklı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Bir ışıklıktır da gider. Sanki de başka bir memleketteyiz" diyerek sözlerini tamamladılar.

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