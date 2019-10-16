banner255
banner69
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
13 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
17 0
 
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
132 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
18 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
47 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
156 0
banner82

Bu kavşaktan anayola çıkmak yetenek ister

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yol güvenliğinin oldukça sıkıntılı olduğunu bazı yerlerde yollarda çökme ve çukurlar nedeniyle yaşanan sıkıntının bazı bölgelerde ise kavşaklarda otların büyük veya tabelaların yetersiz olduğu için sürücüleri kazalarla burun buruna getirdiğini savunarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Bu kavşaktan anayola çıkmak yetenek ister
banner267

 

Fotoğrafta görülen yerin Güvercinlik Kavşağı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bu kavşaktan yola çıkmak için yolun ortasına kadar çıkmanız lazım. Gelen araba var mı diye görebilmek için” dediler.

Kavşaktaki otları temizlemenin kimin görevi olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Bu anayollar Karayolları Dairesi tarafından mı temizlenir yoksa belediyeler tarafından mı? Yetkililer neredeler?” diye sorguladılar.
İlla ki birilerinin canının yanması veya eylem mi yapması gerektiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Bize bu ülkede günaydın haram gibi” diyerek sözlerini tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.