Bu kavşaktan anayola çıkmak yetenek ister

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yol güvenliğinin oldukça sıkıntılı olduğunu bazı yerlerde yollarda çökme ve çukurlar nedeniyle yaşanan sıkıntının bazı bölgelerde ise kavşaklarda otların büyük veya tabelaların yetersiz olduğu için sürücüleri kazalarla burun buruna getirdiğini savunarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Güvercinlik Kavşağı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bu kavşaktan yola çıkmak için yolun ortasına kadar çıkmanız lazım. Gelen araba var mı diye görebilmek için” dediler.

Kavşaktaki otları temizlemenin kimin görevi olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Bu anayollar Karayolları Dairesi tarafından mı temizlenir yoksa belediyeler tarafından mı? Yetkililer neredeler?” diye sorguladılar.

İlla ki birilerinin canının yanması veya eylem mi yapması gerektiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Bize bu ülkede günaydın haram gibi” diyerek sözlerini tamamladılar.