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Bu kamyonu gören yok mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, ülkemizde trafiğin her geçen gün yoğunlaştığını ve bu nedenle trafik kazalarının ise arttığını ancak bu trafik kazalarında sürücülerin ihmal ve dikkatsizliğinin önemli rol oynadığını dile getirerek bize gönderdiği fotoğrafla görüşlerini aktardı.

Bu kamyonu gören yok mu?
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Fotoğrafta da görüldüğü gibi yüklü bir şekilde ilerlemekte olan kamyonun ticari bir iş mi yoksa kendi işini mi yapan bir kişiye ait olduğunu bilmediğini söyleyen vatandaşımız, ancak kamyonun ne sol arka çamurluğunun ne de arka sinyal lambalarının bulunduğunu sağ arka çamurluğunun yarım yamalak olduğunu sinyal lambalarının ise yarısının kırık olduğunu belirtti.

Vatandaşımız “Bu kamyonu kullanan kimse hiç mi kontrol etmiyor bu aracı? Yola çıkarken sağa sola döneceğini ve sinyal vereceğini bilmiyor mu? Bu kamyonun arkasından başka araçlar geleceğini hiç mi düşünemiyor” diyerek bu gibi ihmallerin can kayıplarına mal olacağını unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.

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