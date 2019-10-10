Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün gittiği Mağusa’daki Su İşleri Dairesi binasının halinin içler acısı olduğunu belirterek, bu konudaki sitemlerini dile getirdi.

Su kuyusu açmak için izin almak amacıyla Mağusa’daki Su İşleri Dairesi binasını bulmak için gittiği yerde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan vatandaşımız, "İlk gördüğümde kullanılmayan bir daire zannettim. Fakat arka bahçesine baktığımda personellerin arabalarını ve kendilerini gördüm” diyerek şaşkınlığını paylaştı.

45 yıldır sanki de bir çivi çakılmamış gibi duran bu dairenin durumuna sitem eden vatandaşımız yetkilileri ve devlet yöneticilerine gönderme yaparak “Bu kafayla siz Maraş’ı açsanız ne olacak? Maraş demişken en güzeli Holywood'a kiralansın film çekimleri için geliri ile de yolları onarırlar." diyerek sitemlerini paylaştı.