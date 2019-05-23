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Bu kadarına da pes

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde neredeyse her gün onlarca kaza meydana geldiğini ve bu kazaların birçoğunun dikkatsizlik ve ihmal sonucu yaşandığını ifade ederek, gönderdiği bir fotoğrafla adeta isyan etti.

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Bu kadarına da pes
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Duyarlı vatandaşımız, gönderdiği fotoğrafı dün öğle saatlerine doğru Lefkoşa’daki Taşkınköy bölgesindeki Metropol Işıklarında çektiğini belirterek, “Dikkatlice baktığınız zaman scotter tarzı plakasız bu motosiklet sürücüsünün ayaklarının arasında bir çocuk görebilirsiniz. Çocuk bu şekilde yolculuk yaptı. Sanki de bir eşya gibi taşınarak” diyerek tepkisini paylaştı.

Bu scotter tarzı motosiklet sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği veya başka bir sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanabilecek kazada ayaklarının arasındaki çocuğun belki de canından olacağını iddia eden vatandaşımız, “Bu kadarına da pes doğrusu. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. Eğer arabası yoksa. Onu gideceği yere yürüyerek götürse çok daha sağlıklı olmayacak mı?” diye sorguladı.

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