Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla adeta isyan etti. Vatandaşımız, böyle duyarsızlık ve umursamazlığın kabul edilemez olduğunu belirterek isyanını dile getirdi.

Fotoğrafını gönderdiği aracın sahibinin nasıl bir kafada olduğunu anlayamadığını ifade eden vatandaşımız “Bu aracın sahibini tebrik ediyorum. Yani cidden bu kadarında pes. 30 dakika bekledim. Daha sonra polisi aradım ancak hiç ses seda çıkmadı. Yani bu kişi kimse herhalde kendini kral zannediyor” dedi.

İnsanların yalnızca kendilerini düşünmemesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız, “Ya ansızın acil bir şey olsaydı ne olacaktı. Bu kadar bencil ve düşüncesiz olmayın lütfen” diyerek sözlerini tamamladı.