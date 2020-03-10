Bu işkence ne zaman bitecek?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla son zamanlarda, artarak büyüyen trafik çilesiyle ilgili görüşlerini ve bazı saygısız sürücüler ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen trafik yoğunluğunun hafta için her gün sabah karşılaştıkları bir manzara olduğunu ifade ederek “Demirhan’dan Erülkü çemberine doğru ilerlerken her sabah 7-8 arası en az 2 kilometrelik bir araba kuyruğu ve trafikte Çin işkencesi yaşanıyor” dediler.

Bu arada fotoğrafta görülen uzaktaki üçüncü şeritte olan araç ile ilgili de sitemlerini bizlerle paylaşan sürücü vatandaşlarımız “Bir de böyle saygısız ve ahlak yoksunu açıkgözler sol şeridi alıp bütün insanları enayi yerine koyarlar” diyerek bu sürücü gibilerini kınadıklarını ifade ettiler.

Özellikle uzun kuyruklar oluştuğu sabah trafiği işkencesinin ne zaman sona ereceğini sorgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.