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“Bu ihmal cana mal olabilir”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, ülkemizin tam anlamıyla bir gariplikler ve bananeciler ülkesine dönüştüğünü dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

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“Bu ihmal cana mal olabilir”
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Duyarlı vatandaşımız, Lefkoşa ile Gönyeli sınırı içinde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda sabah saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında fotoğrafta görülen çıplak elektrik kablosunun dikkatini çektiğini ifade ederek “Sabah yürüyüş yaparken gözüme birşey takıldı ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yetkililere buradan sesleniyorum. Rahmetli Raif Rauf Denktaş’ın anıt mezarında bulunan ve o anıtı aydınlatan sokak lambalarının birinin bırakın direğin olmamasının tellerinde çıplak bir şekilde bırakılmış durumda” dedi.

Bu durumun çok büyük bir tehlike arz ettiğini belirten vatandaşımız, çıplak elektrik kablolarına oradan geçen bir kişi veya çocuğun dokunması halinde elektriğe tutulacağını ve başına kötü bir durumun geleceğini belirtti. Vatandaşımız “Bu kadar ihmal nasıl olur anlayamıyorum. Bunu yapanların hiç mi akıllarına gelmez bir önlem veyahut uyarı levhası koymak. Bu ihmal bir cana mal olabilir” diyerek sitemini dile getirdi.

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